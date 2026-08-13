Qual é o preço atual de Fonz on Pons?

Fonz on Pons está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -4.11% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como FONZ se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -4.11% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se FONZ está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Fonz on Pons está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

No segmento Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, FONZ demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Fonz on Pons hoje?

A capitalização de mercado de R$1314088.84500699057000 coloca FONZ no ranking #4340, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente FONZ está sendo negociado?

Fonz on Pons gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de FONZ?

Com 813731419.4571488 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.