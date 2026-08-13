Em que rede blockchain FOMO BULL CLUB opera?

FOMO BULL CLUB opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de FOMO?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria FOMO BULL CLUB pertence?

FOMO BULL CLUB se enquadra na categoria Launchpad,Meme,Base Ecosystem,Base Meme. Essa classificação ajuda os investidores a comparar FOMO com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de FOMO BULL CLUB?

Sua capitalização de mercado é de R$77108.8348562205492000, colocando o ativo na posição #9350. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de FOMO estão atualmente em circulação?

Há 55023891442.763084 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de FOMO BULL CLUB hoje?

Nos últimos dias, FOMO gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, FOMO BULL CLUB flutuou entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.