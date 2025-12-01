Preço de Foku hoje

O preço ao vivo de Foku (FOKU) hoje é $ 0.00002761, com uma variação de 0.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FOKU para USD é de $ 0.00002761 por FOKU.

Foku ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,006, com um fornecimento em circulação de 978.51M FOKU. Nas últimas 24 horas, FOKU foi negociado entre $ 0.00002737 (mínimo) e $ 0.00002791 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00025762, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002737.

No desempenho de curto prazo, FOKU movimentou-se -0.07% na última hora e -23.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Foku (FOKU)

Capitalização de mercado $ 27.01K$ 27.01K $ 27.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.01K$ 27.01K $ 27.01K Fornecimento Circulante 978.51M 978.51M 978.51M Fornecimento total 978,513,178.6572123 978,513,178.6572123 978,513,178.6572123

