Preço de Flying Ketamine Horse hoje

O preço ao vivo de Flying Ketamine Horse (FKH) hoje é $ 0, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FKH para USD é de $ 0 por FKH.

Flying Ketamine Horse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 36,572, com um fornecimento em circulação de 986.45M FKH. Nas últimas 24 horas, FKH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01975516, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FKH movimentou-se -0.00% na última hora e +7.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Flying Ketamine Horse (FKH)

Capitalização de mercado $ 36.57K$ 36.57K $ 36.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.57K$ 36.57K $ 36.57K Fornecimento Circulante 986.45M 986.45M 986.45M Fornecimento total 986,445,605.608777 986,445,605.608777 986,445,605.608777

A capitalização de mercado atual de Flying Ketamine Horse é $ 36.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FKH é 986.45M, com um fornecimento total de 986445605.608777. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.57K.