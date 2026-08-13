Preço de Fluid Wrapped Staked ETH hoje

O preço ao vivo de Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) hoje é $ 2,241.95, com uma variação de 0.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FWSTETH para USD é de $ 2,241.95 por FWSTETH.

Fluid Wrapped Staked ETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,954,313, com um fornecimento em circulação de 15.15K FWSTETH. Nas últimas 24 horas, FWSTETH foi negociado entre $ 2,238.21 (mínimo) e $ 2,291.88 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4,548.45, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,589.51.

No desempenho de curto prazo, FWSTETH movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 91.60.

Informações de mercado de Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH)

Capitalização de mercado $ 33.95M$ 33.95M $ 33.95M Volume (24h) $ 91.60$ 91.60 $ 91.60 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.95M$ 33.95M $ 33.95M Fornecimento Circulante 15.15K 15.15K 15.15K Fornecimento total 15,145.0 15,145.0 15,145.0

A capitalização de mercado atual de Fluid Wrapped Staked ETH é $ 33.95M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 91.60. A oferta em circulação de FWSTETH é 15.15K, com um fornecimento total de 15145.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.95M.