Preço de FlowX Finance hoje

O preço ao vivo de FlowX Finance (FLX) hoje é $ 0.057835, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLX para USD é de $ 0.057835 por FLX.

FlowX Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 383,928, com um fornecimento em circulação de 6.64M FLX. Nas últimas 24 horas, FLX foi negociado entre $ 0.057064 (mínimo) e $ 0.058275 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.74, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.055472.

No desempenho de curto prazo, FLX movimentou-se +0.06% na última hora e +0.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 342.06.

Informações de mercado de FlowX Finance (FLX)

Capitalização de mercado $ 383.93K$ 383.93K $ 383.93K Volume (24h) $ 342.06$ 342.06 $ 342.06 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 578.36K$ 578.36K $ 578.36K Fornecimento Circulante 6.64M 6.64M 6.64M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FlowX Finance é $ 383.93K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 342.06. A oferta em circulação de FLX é 6.64M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 578.36K.