Preço de Flovi Inu hoje

O preço ao vivo de Flovi Inu (FLOVI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLOVI para USD é de $ 0 por FLOVI.

Flovi Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,927.78, com um fornecimento em circulação de 100.00T FLOVI. Nas últimas 24 horas, FLOVI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FLOVI movimentou-se -0.24% na última hora e -0.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Flovi Inu (FLOVI)

Capitalização de mercado $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K Fornecimento Circulante 100.00T 100.00T 100.00T Fornecimento total 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Flovi Inu é $ 11.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLOVI é 100.00T, com um fornecimento total de 100000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.93K.