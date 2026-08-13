Preço de FLORK CTO hoje

O preço ao vivo de FLORK CTO (FLORK) hoje é $ 0, com uma variação de 2.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLORK para USD é de $ 0 por FLORK.

FLORK CTO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 40,146, com um fornecimento em circulação de 938.30M FLORK. Nas últimas 24 horas, FLORK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03866524, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FLORK movimentou-se -0.03% na última hora e -1.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FLORK CTO (FLORK)

Capitalização de mercado $ 40.15K$ 40.15K $ 40.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.15K$ 40.15K $ 40.15K Fornecimento Circulante 938.30M 938.30M 938.30M Fornecimento total 938,302,484.261234 938,302,484.261234 938,302,484.261234

A capitalização de mercado atual de FLORK CTO é $ 40.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLORK é 938.30M, com um fornecimento total de 938302484.261234. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.15K.