Preço de Floki Cat hoje

O preço ao vivo de Floki Cat (FCAT) hoje é $ 0.00000644, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FCAT para USD é de $ 0.00000644 por FCAT.

Floki Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,436.73, com um fornecimento em circulação de 1.00B FCAT. Nas últimas 24 horas, FCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00305134, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000613.

No desempenho de curto prazo, FCAT movimentou-se -- na última hora e -2.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Floki Cat (FCAT)

Capitalização de mercado $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

