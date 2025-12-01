Preço de FLIPN hoje

O preço ao vivo de FLIPN (FPN) hoje é --, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FPN para USD é de -- por FPN.

FLIPN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 170,493, com um fornecimento em circulação de 494.13M FPN. Nas últimas 24 horas, FPN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FPN movimentou-se -0.64% na última hora e +9.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FLIPN (FPN)

Capitalização de mercado $ 170.49K$ 170.49K $ 170.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 172.52K$ 172.52K $ 172.52K Fornecimento Circulante 494.13M 494.13M 494.13M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FLIPN é $ 170.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FPN é 494.13M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 172.52K.