Preço de Flip the Frog hoje

O preço ao vivo de Flip the Frog (FLIP) hoje é $ 0.00001865, com uma variação de 3.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLIP para USD é de $ 0.00001865 por FLIP.

Flip the Frog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,647.12, com um fornecimento em circulação de 1.00B FLIP. Nas últimas 24 horas, FLIP foi negociado entre $ 0.00001853 (mínimo) e $ 0.00001957 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00033307, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000053.

No desempenho de curto prazo, FLIP movimentou-se +0.60% na última hora e +78.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Flip the Frog (FLIP)

Capitalização de mercado $ 18.65K$ 18.65K $ 18.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.65K$ 18.65K $ 18.65K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

