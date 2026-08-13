Preço de Fletch Finance hoje

O preço ao vivo de Fletch Finance (FLETCH) hoje é $ 0, com uma variação de 18.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLETCH para USD é de $ 0 por FLETCH.

Fletch Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 36,183, com um fornecimento em circulação de 1.00B FLETCH. Nas últimas 24 horas, FLETCH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00155724, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FLETCH movimentou-se -0.23% na última hora e +3.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fletch Finance (FLETCH)

Capitalização de mercado $ 36.18K$ 36.18K $ 36.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.18K$ 36.18K $ 36.18K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Fletch Finance é $ 36.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLETCH é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.18K.