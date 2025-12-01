Preço de Flaze Coin hoje

O preço ao vivo de Flaze Coin (FLAZE) hoje é $ 0.0029126, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLAZE para USD é de $ 0.0029126 por FLAZE.

Flaze Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 56,113, com um fornecimento em circulação de 19.27M FLAZE. Nas últimas 24 horas, FLAZE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01720448, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00211363.

No desempenho de curto prazo, FLAZE movimentou-se -- na última hora e +10.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Flaze Coin (FLAZE)

Capitalização de mercado $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K Fornecimento Circulante 19.27M 19.27M 19.27M Fornecimento total 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

