Preço de FlashScreener hoje

O preço ao vivo de FlashScreener (FLASH) hoje é $ 0.00002128, com uma variação de 25.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLASH para USD é de $ 0.00002128 por FLASH.

FlashScreener ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,278, com um fornecimento em circulação de 1.00B FLASH. Nas últimas 24 horas, FLASH foi negociado entre $ 0.0000166 (mínimo) e $ 0.00002125 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00009926, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001471.

No desempenho de curto prazo, FLASH movimentou-se +0.52% na última hora e +15.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FlashScreener (FLASH)

Capitalização de mercado $ 21.28K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.28K Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

