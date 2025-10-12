Informações de preço de Flash Liquidity Token (FLP.1) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 1.34 Máximo 24h $ 1.39 Máximo histórico $ 1.58 Menor preço $ 1.18 Variação de Preço (1h) -0.18% Alteração de Preço (1D) -1.45% Variação de Preço (7d) -13.36%

O preço em tempo real de Flash Liquidity Token (FLP.1) é $1.36. Nas últimas 24 horas, FLP.1 foi negociado entre a mínima de $ 1.34 e a máxima de $ 1.39, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FLP.1 é $ 1.58, enquanto o mais baixo é $ 1.18.

Em termos de desempenho de curto prazo, FLP.1 variou -0.18% na última hora, -1.45% nas últimas 24 horas e -13.36% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Flash Liquidity Token (FLP.1)

Capitalização de mercado $ 5.65M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.65M Fornecimento Circulante 4.15M Fornecimento total 4,147,510.726335

A capitalização de mercado atual de Flash Liquidity Token é $ 5.65M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLP.1 é 4.15M, com um fornecimento total de 4147510.726335. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.65M.