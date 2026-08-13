Preço de FlapVault hoje

O preço ao vivo de FlapVault (蝴蝶金库) hoje é $ 0, com uma variação de 3.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 蝴蝶金库 para USD é de $ 0 por 蝴蝶金库.

FlapVault ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,715.56, com um fornecimento em circulação de 536.31M 蝴蝶金库. Nas últimas 24 horas, 蝴蝶金库 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 蝴蝶金库 movimentou-se -0.10% na última hora e -12.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FlapVault (蝴蝶金库)

Capitalização de mercado $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.44K$ 27.44K $ 27.44K Fornecimento Circulante 536.31M 536.31M 536.31M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FlapVault é $ 14.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 蝴蝶金库 é 536.31M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.44K.