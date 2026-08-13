Preço de Flamingo Finance hoje

O preço ao vivo de Flamingo Finance (FLM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLM para USD é de $ 0 por FLM.

Flamingo Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 307,280, com um fornecimento em circulação de 569.76M FLM. Nas últimas 24 horas, FLM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.59, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FLM movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 47.19K.

Informações de mercado de Flamingo Finance (FLM)

Capitalização de mercado $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K Volume (24h) $ 47.19K$ 47.19K $ 47.19K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K Fornecimento Circulante 569.76M 569.76M 569.76M Fornecimento total 569,756,146.0 569,756,146.0 569,756,146.0

A capitalização de mercado atual de Flamingo Finance é $ 307.28K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 47.19K. A oferta em circulação de FLM é 569.76M, com um fornecimento total de 569756146.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 307.28K.