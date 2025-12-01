Preço de FixMe AI hoje

O preço ao vivo de FixMe AI (FIX) hoje é $ 0.0009026, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIX para USD é de $ 0.0009026 por FIX.

FixMe AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,018, com um fornecimento em circulação de 28.83M FIX. Nas últimas 24 horas, FIX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00612491, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00090154.

No desempenho de curto prazo, FIX movimentou-se -- na última hora e -8.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FixMe AI (FIX)

Capitalização de mercado $ 26.02K$ 26.02K $ 26.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.13K$ 45.13K $ 45.13K Fornecimento Circulante 28.83M 28.83M 28.83M Fornecimento total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FixMe AI é $ 26.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FIX é 28.83M, com um fornecimento total de 50000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.13K.