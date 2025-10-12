Tokenomics de FITCOIN (FITCOIN)
Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.
Tokenomics de FITCOIN (FITCOIN): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de FITCOIN (FITCOIN) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens FITCOIN que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens FITCOIN podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do FITCOIN, explore o preço em tempo real do token FITCOIN!
