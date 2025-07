O que é Fisttrumppump (FTP)

FTP symbolizes the power of the fist pump throughout the world. FTP is a politifi meme that has the team and the staying power to be a long lasting project on the ethereum blockchain. Backed by other politifi whales FTP has a tremendous foundation. The fist pump is recognized worldwide as a symbol of power, respect and resilience. The fist pump represents the strength of America and how important a solid leadership is! THE FIST STAYS PUMPED!!!!!

Recurso de Fisttrumppump (FTP) Site oficial

Tokenomics de Fisttrumppump (FTP)

Compreender a tokenomics de Fisttrumppump (FTP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FTP agora!