Preço de Fishwheel hoje

O preço ao vivo de Fishwheel (FSHWHL) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FSHWHL para USD é de -- por FSHWHL.

Fishwheel ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 80,606, com um fornecimento em circulação de 962.50M FSHWHL. Nas últimas 24 horas, FSHWHL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0031303, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FSHWHL movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fishwheel (FSHWHL)

Capitalização de mercado $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 80.60K$ 80.60K $ 80.60K Fornecimento Circulante 962.50M 962.50M 962.50M Fornecimento total 962,496,821.66553 962,496,821.66553 962,496,821.66553

