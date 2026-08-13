Preço de Fishing Frenzy hoje

O preço ao vivo de Fishing Frenzy (FISH) hoje é $ 0.00123127, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FISH para USD é de $ 0.00123127 por FISH.

Fishing Frenzy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 337,966, com um fornecimento em circulação de 275.01M FISH. Nas últimas 24 horas, FISH foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00483823, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0011024.

No desempenho de curto prazo, FISH movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 45.75.

Informações de mercado de Fishing Frenzy (FISH)

Capitalização de mercado $ 337.97K$ 337.97K $ 337.97K Volume (24h) $ 45.75$ 45.75 $ 45.75 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Fornecimento Circulante 275.01M 275.01M 275.01M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Fishing Frenzy é $ 337.97K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 45.75. A oferta em circulação de FISH é 275.01M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.23M.