Preço de Fish Horse hoje

O preço ao vivo de Fish Horse (FISHHORSE) hoje é $ 0, com uma variação de 2.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FISHHORSE para USD é de $ 0 por FISHHORSE.

Fish Horse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,101.99, com um fornecimento em circulação de 964.38M FISHHORSE. Nas últimas 24 horas, FISHHORSE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FISHHORSE movimentou-se -0.15% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fish Horse (FISHHORSE)

Capitalização de mercado $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K Fornecimento Circulante 964.38M 964.38M 964.38M Fornecimento total 964,379,539.545246 964,379,539.545246 964,379,539.545246

A capitalização de mercado atual de Fish Horse é $ 11.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FISHHORSE é 964.38M, com um fornecimento total de 964379539.545246. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.10K.