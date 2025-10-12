O preço ao vivo de First Ever Bitcoin Cat hoje é 0.00001173 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NEKO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NEKO facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de First Ever Bitcoin Cat hoje é 0.00001173 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NEKO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NEKO facilmente na MEXC agora.

Preço de First Ever Bitcoin Cat (NEKO)

Preço em tempo real de 1 NEKO para USD

-21.20%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações.
Gráfico de preço em tempo real de First Ever Bitcoin Cat (NEKO)
Última atualização da página: 2025-10-12 14:32:22 (UTC+8)

Informações de preço de First Ever Bitcoin Cat (NEKO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00001118
$ 0.00001118
Mínimo 24h
$ 0.00001516
$ 0.00001516
Máximo 24h

$ 0.00001118
$ 0.00001118

$ 0.00001516
$ 0.00001516

$ 0.00010079
$ 0.00010079

$ 0.0000099
$ 0.0000099

+0.69%

-21.24%

-30.70%

-30.70%

O preço em tempo real de First Ever Bitcoin Cat (NEKO) é $0.00001173. Nas últimas 24 horas, NEKO foi negociado entre a mínima de $ 0.00001118 e a máxima de $ 0.00001516, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NEKO é $ 0.00010079, enquanto o mais baixo é $ 0.0000099.

Em termos de desempenho de curto prazo, NEKO variou +0.69% na última hora, -21.24% nas últimas 24 horas e -30.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de First Ever Bitcoin Cat (NEKO)

$ 11.72K
$ 11.72K

--
----

$ 11.72K
$ 11.72K

998.70M
998.70M

998,703,498.549045
998,703,498.549045

A capitalização de mercado atual de First Ever Bitcoin Cat é $ 11.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NEKO é 998.70M, com um fornecimento total de 998703498.549045. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.72K.

Histórico de preços de First Ever Bitcoin Cat (NEKO) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de First Ever Bitcoin Cat em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de First Ever Bitcoin Cat em USD foi de $ -0.0000091716.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de First Ever Bitcoin Cat em USD foi de $ -0.0000078784.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de First Ever Bitcoin Cat em USD foi de $ -0.000005255695356068685.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-21.24%
30 dias$ -0.0000091716-78.18%
60 dias$ -0.0000078784-67.16%
90 dias$ -0.000005255695356068685-30.94%

O que é First Ever Bitcoin Cat (NEKO)

Before DOGE mooned, before PEPE pumped, the original crypto mascot was a based lucky cat blessing hodlers with epic gains! This legendary Maneki Neko was Bitcoin's first community meme & unofficial logo back in the BitcoinTalk days. We're not just another cat coin - we're reviving crypto's forgotten founder feline, the OG crypto art that was literally backed by BTC!

https://web.archive.org/web/20140501110511/https://bitcointalk.org/index.php?topic=1756.0

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Previsão de preço do First Ever Bitcoin Cat (em USD)

Quanto valerá First Ever Bitcoin Cat (NEKO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em First Ever Bitcoin Cat (NEKO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para First Ever Bitcoin Cat.

Confira a previsão de preço de First Ever Bitcoin Cat agora!

NEKO para moedas locais

Tokenomics de First Ever Bitcoin Cat (NEKO)

Compreender a tokenomics de First Ever Bitcoin Cat (NEKO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NEKO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre First Ever Bitcoin Cat (NEKO)

Quanto vale hoje o First Ever Bitcoin Cat (NEKO)?
O preço ao vivo de NEKO em USD é 0.00001173 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NEKO para USD?
O preço atual de NEKO para USD é $ 0.00001173. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de First Ever Bitcoin Cat?
A capitalização de mercado de NEKO é $ 11.72K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NEKO?
O fornecimento circulante de NEKO é de 998.70M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NEKO?
NEKO atingiu um preço máximo histórico de 0.00010079 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NEKO?
NEKO atingiu um preço minímo histórico de 0.0000099 USD.
Qual é o volume de negociação de NEKO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NEKO é -- USD.
NEKO vai subir ainda este ano?
NEKO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NEKO para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 14:32:22 (UTC+8)

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.