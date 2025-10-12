Informações de preço de First Ever Bitcoin Cat (NEKO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001118 $ 0.00001118 $ 0.00001118 Mínimo 24h $ 0.00001516 $ 0.00001516 $ 0.00001516 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00001118$ 0.00001118 $ 0.00001118 Máximo 24h $ 0.00001516$ 0.00001516 $ 0.00001516 Máximo histórico $ 0.00010079$ 0.00010079 $ 0.00010079 Menor preço $ 0.0000099$ 0.0000099 $ 0.0000099 Variação de Preço (1h) +0.69% Alteração de Preço (1D) -21.24% Variação de Preço (7d) -30.70% Variação de Preço (7d) -30.70%

O preço em tempo real de First Ever Bitcoin Cat (NEKO) é $0.00001173. Nas últimas 24 horas, NEKO foi negociado entre a mínima de $ 0.00001118 e a máxima de $ 0.00001516, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NEKO é $ 0.00010079, enquanto o mais baixo é $ 0.0000099.

Em termos de desempenho de curto prazo, NEKO variou +0.69% na última hora, -21.24% nas últimas 24 horas e -30.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de First Ever Bitcoin Cat (NEKO)

Capitalização de mercado $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Fornecimento Circulante 998.70M 998.70M 998.70M Fornecimento total 998,703,498.549045 998,703,498.549045 998,703,498.549045

A capitalização de mercado atual de First Ever Bitcoin Cat é $ 11.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NEKO é 998.70M, com um fornecimento total de 998703498.549045. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.72K.