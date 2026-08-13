Qual é o preço em tempo real de First Convicted Raccoon hoje?

O preço atual de First Convicted Raccoon está em R$, com uma variação de 0.97% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para FRED?

FRED foi negociado entre R$ e R$, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade First Convicted Raccoon está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica FRED está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que FRED está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para First Convicted Raccoon?

Com uma capitalização de mercado de R$57685.3395225632028000, First Convicted Raccoon ocupa a posição #9975, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial FRED tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como First Convicted Raccoon se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.0164370231735563376000, enquanto o ATL é de R$, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de FRED?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (696198655.817253 tokens), o desempenho da categoria dentro de Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Memorial Themed e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.