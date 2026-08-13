Preço de First Convicted RACCON hoje

O preço ao vivo de First Convicted RACCON (FRED) hoje é $ 0, com uma variação de 0.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FRED para USD é de $ 0 por FRED.

First Convicted RACCON ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 286,618, com um fornecimento em circulação de 999.84M FRED. Nas últimas 24 horas, FRED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.303243, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FRED movimentou-se -- na última hora e +2.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 31.14K.

Informações de mercado de First Convicted RACCON (FRED)

Capitalização de mercado $ 286.62K$ 286.62K $ 286.62K Volume (24h) $ 31.14K$ 31.14K $ 31.14K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 286.62K$ 286.62K $ 286.62K Fornecimento Circulante 999.84M 999.84M 999.84M Fornecimento total 999,843,302.96 999,843,302.96 999,843,302.96

A capitalização de mercado atual de First Convicted RACCON é $ 286.62K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 31.14K. A oferta em circulação de FRED é 999.84M, com um fornecimento total de 999843302.96. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 286.62K.