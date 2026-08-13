Preço de Firelight Staked XRP hoje

O preço ao vivo de Firelight Staked XRP (STXRP) hoje é $ 1.002, com uma variação de 1.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STXRP para USD é de $ 1.002 por STXRP.

Firelight Staked XRP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 57,506,593, com um fornecimento em circulação de 57.39M STXRP. Nas últimas 24 horas, STXRP foi negociado entre $ 0.99992 (mínimo) e $ 1.016 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.4, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.961388.

No desempenho de curto prazo, STXRP movimentou-se +0.07% na última hora e -5.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 78.45K.

Informações de mercado de Firelight Staked XRP (STXRP)

Capitalização de mercado $ 57.51M$ 57.51M $ 57.51M Volume (24h) $ 78.45K$ 78.45K $ 78.45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 57.51M$ 57.51M $ 57.51M Fornecimento Circulante 57.39M 57.39M 57.39M Fornecimento total 57,387,823.857421 57,387,823.857421 57,387,823.857421

A capitalização de mercado atual de Firelight Staked XRP é $ 57.51M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 78.45K. A oferta em circulação de STXRP é 57.39M, com um fornecimento total de 57387823.857421. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 57.51M.