Preço de firecoin hoje

O preço ao vivo de firecoin (FIRECOIN) hoje é $ 0.00000474, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIRECOIN para USD é de $ 0.00000474 por FIRECOIN.

firecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,318.27, com um fornecimento em circulação de 910.82M FIRECOIN. Nas últimas 24 horas, FIRECOIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0002195, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000474.

No desempenho de curto prazo, FIRECOIN movimentou-se -- na última hora e -13.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de firecoin (FIRECOIN)

Capitalização de mercado $ 4.32K$ 4.32K $ 4.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.32K$ 4.32K $ 4.32K Fornecimento Circulante 910.82M 910.82M 910.82M Fornecimento total 910,819,639.151225 910,819,639.151225 910,819,639.151225

