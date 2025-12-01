Preço de FireChicken hoje

O preço ao vivo de FireChicken (FCKN) hoje é --, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FCKN para USD é de -- por FCKN.

FireChicken ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 190,136, com um fornecimento em circulação de 985.60M FCKN. Nas últimas 24 horas, FCKN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FCKN movimentou-se -0.18% na última hora e +10.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FireChicken (FCKN)

Capitalização de mercado $ 190.14K$ 190.14K $ 190.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 190.14K$ 190.14K $ 190.14K Fornecimento Circulante 985.60M 985.60M 985.60M Fornecimento total 985,595,395.693865 985,595,395.693865 985,595,395.693865

A capitalização de mercado atual de FireChicken é $ 190.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FCKN é 985.60M, com um fornecimento total de 985595395.693865. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 190.14K.