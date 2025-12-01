Preço de Finwizz by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Finwizz by Virtuals (FIN) hoje é $ 0.00006679, com uma variação de 5.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIN para USD é de $ 0.00006679 por FIN.

Finwizz by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 66,791, com um fornecimento em circulação de 1.00B FIN. Nas últimas 24 horas, FIN foi negociado entre $ 0.00006578 (mínimo) e $ 0.0000711 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00025406, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002352.

No desempenho de curto prazo, FIN movimentou-se -0.52% na última hora e -7.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Finwizz by Virtuals (FIN)

Capitalização de mercado $ 66.79K$ 66.79K $ 66.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 66.79K$ 66.79K $ 66.79K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Finwizz by Virtuals é $ 66.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FIN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 66.79K.