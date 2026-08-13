Preço de Finceptor hoje

O preço ao vivo de Finceptor (FINC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FINC para USD é de $ 0 por FINC.

Finceptor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,415, com um fornecimento em circulação de 57.69M FINC. Nas últimas 24 horas, FINC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.371466, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FINC movimentou-se -- na última hora e +0.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 20.02.

Informações de mercado de Finceptor (FINC)

Capitalização de mercado $ 44.42K$ 44.42K $ 44.42K Volume (24h) $ 20.02$ 20.02 $ 20.02 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.53K$ 76.53K $ 76.53K Fornecimento Circulante 57.69M 57.69M 57.69M Fornecimento total 99,404,133.56357753 99,404,133.56357753 99,404,133.56357753

A capitalização de mercado atual de Finceptor é $ 44.42K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 20.02. A oferta em circulação de FINC é 57.69M, com um fornecimento total de 99404133.56357753. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 76.53K.