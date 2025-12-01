Preço de Fidelity Digital Interest Token hoje

O preço ao vivo de Fidelity Digital Interest Token (FDIT) hoje é $ 1.0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FDIT para USD é de $ 1.0 por FDIT.

Fidelity Digital Interest Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 263,313,200, com um fornecimento em circulação de 263.31M FDIT. Nas últimas 24 horas, FDIT foi negociado entre $ 1.0 (mínimo) e $ 1.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.0.

No desempenho de curto prazo, FDIT movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Capitalização de mercado $ 263.31M$ 263.31M $ 263.31M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 263.31M$ 263.31M $ 263.31M Fornecimento Circulante 263.31M 263.31M 263.31M Fornecimento total 263,313,200.44 263,313,200.44 263,313,200.44

