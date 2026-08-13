Preço de Fiamma BTC hoje

O preço ao vivo de Fiamma BTC (FIABTC) hoje é $ 61,009, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIABTC para USD é de $ 61,009 por FIABTC.

Fiamma BTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,018,647, com um fornecimento em circulação de 16.70 FIABTC. Nas últimas 24 horas, FIABTC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 132,563, enquanto a mínima histórica foi de $ 58,037.

No desempenho de curto prazo, FIABTC movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 47.24.

Informações de mercado de Fiamma BTC (FIABTC)

Capitalização de mercado $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volume (24h) $ 47.24$ 47.24 $ 47.24 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Fornecimento Circulante 16.70 16.70 16.70 Fornecimento total 16.69676922 16.69676922 16.69676922

A capitalização de mercado atual de Fiamma BTC é $ 1.02M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 47.24. A oferta em circulação de FIABTC é 16.70, com um fornecimento total de 16.69676922. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.02M.