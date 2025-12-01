Preço de FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU hoje

O preço ao vivo de FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) hoje é $ 0.00001014, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RAGEGUY para USD é de $ 0.00001014 por RAGEGUY.

FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,132.52, com um fornecimento em circulação de 999.35M RAGEGUY. Nas últimas 24 horas, RAGEGUY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0023592, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000849.

No desempenho de curto prazo, RAGEGUY movimentou-se -- na última hora e +10.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY)

Capitalização de mercado $ 10.13K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.13K Fornecimento Circulante 999.35M Fornecimento total 999,348,387.33568

