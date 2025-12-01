Preço de Ferretcoin hoje

O preço ao vivo de Ferretcoin (FEC) hoje é $ 0.00000479, com uma variação de 6.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FEC para USD é de $ 0.00000479 por FEC.

Ferretcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,735.83, com um fornecimento em circulação de 999.30M FEC. Nas últimas 24 horas, FEC foi negociado entre $ 0.00000454 (mínimo) e $ 0.00000533 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00006668, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000323.

No desempenho de curto prazo, FEC movimentou-se +1.09% na última hora e -6.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ferretcoin (FEC)

Capitalização de mercado $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Fornecimento Circulante 999.30M 999.30M 999.30M Fornecimento total 999,296,792.970865 999,296,792.970865 999,296,792.970865

