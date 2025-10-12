Tokenomics de Felysyum (FELY)

Tokenomics de Felysyum (FELY)

Descubra informações essenciais sobre Felysyum (FELY), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:16:59 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Felysyum (FELY)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Felysyum (FELY), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 15.18M
$ 15.18M$ 15.18M
Fornecimento total:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Fornecimento circulante:
$ 43.77M
$ 43.77M$ 43.77M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 173.42M
$ 173.42M$ 173.42M
Máximo histórico:
$ 0.349372
$ 0.349372$ 0.349372
Mínimo histórico:
$ 0.240519
$ 0.240519$ 0.240519
Preço atual:
$ 0.346905
$ 0.346905$ 0.346905

Informação sobre Felysyum (FELY)

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

Site oficial:
https://felysyum.com
Whitepaper:
https://felysyum.com/white-paper

Tokenomics de Felysyum (FELY): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Felysyum (FELY) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens FELY que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens FELY podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do FELY, explore o preço em tempo real do token FELY!

Previsão de preço de FELY

Quer saber para onde o FELY pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do FELY combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.

Mais de 4,000 pares de negociação nos mercados Spot e Futuros
As listagens de tokens mais rápidas entre as CEXs
#1 em liquidez em todo o setor
As menores taxas, com atendimento ao cliente 24/7
Transparência de reservas de tokens acima de 100% para os fundos dos usuários
Barreiras de entrada ultrabaixas: compre cripto com apenas 1 USDT
mc_how_why_title
Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"