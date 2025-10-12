O que é Felysyum (FELY)

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

Recurso de Felysyum (FELY) Whitepaper Site oficial

Quanto vale hoje o Felysyum (FELY)? O preço ao vivo de FELY em USD é 0.339044 USD. Qual é a capitalização de mercado de Felysyum? A capitalização de mercado de FELY é $ 14.84M USD. Qual é o fornecimento circulante de FELY? O fornecimento circulante de FELY é de 43.77M USD. Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FELY? FELY atingiu um preço máximo histórico de 0.34614 USD. Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FELY? FELY atingiu um preço minímo histórico de 0.240519 USD.

