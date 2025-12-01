Preço de FeenixAI hoje

O preço ao vivo de FeenixAI (FEENIX) hoje é $ 0.00001182, com uma variação de 0.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FEENIX para USD é de $ 0.00001182 por FEENIX.

FeenixAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,756.48, com um fornecimento em circulação de 1000.00M FEENIX. Nas últimas 24 horas, FEENIX foi negociado entre $ 0.00001166 (mínimo) e $ 0.00001176 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00018879, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000091.

No desempenho de curto prazo, FEENIX movimentou-se -- na última hora e +5.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FeenixAI (FEENIX)

Capitalização de mercado $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,878.8479242 999,999,878.8479242 999,999,878.8479242

