Preço de Feels Good Man hoje

O preço ao vivo de Feels Good Man (FGM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FGM para USD é de $ 0 por FGM.

Feels Good Man ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 83,545, com um fornecimento em circulação de 69.42B FGM. Nas últimas 24 horas, FGM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FGM movimentou-se -- na última hora e -1.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Feels Good Man (FGM)

Capitalização de mercado $ 83.55K$ 83.55K $ 83.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 83.55K$ 83.55K $ 83.55K Fornecimento Circulante 69.42B 69.42B 69.42B Fornecimento total 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Feels Good Man é $ 83.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FGM é 69.42B, com um fornecimento total de 69420000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 83.55K.