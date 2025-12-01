Preço de Feels Good hoje

O preço ao vivo de Feels Good (GOOD) hoje é $ 0.00000788, com uma variação de 8.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOOD para USD é de $ 0.00000788 por GOOD.

Feels Good ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,877.9, com um fornecimento em circulação de 999.61M GOOD. Nas últimas 24 horas, GOOD foi negociado entre $ 0.00000774 (mínimo) e $ 0.00000862 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00031274, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000524.

No desempenho de curto prazo, GOOD movimentou-se -0.34% na última hora e +41.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Feels Good (GOOD)

Capitalização de mercado $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Fornecimento Circulante 999.61M 999.61M 999.61M Fornecimento total 999,610,198.049361 999,610,198.049361 999,610,198.049361

A capitalização de mercado atual de Feels Good é $ 7.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOOD é 999.61M, com um fornecimento total de 999610198.049361. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.88K.