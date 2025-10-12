Informações de preço de Feedz (FEEDZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0.00006602 Menor preço $ 0.00001373 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Feedz (FEEDZ) é $0.00001612. Nas últimas 24 horas, FEEDZ foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FEEDZ é $ 0.00006602, enquanto o mais baixo é $ 0.00001373.

Em termos de desempenho de curto prazo, FEEDZ variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Feedz (FEEDZ)

Capitalização de mercado $ 16.12K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.12K Fornecimento Circulante 999.96M Fornecimento total 999,959,738.5109816

A capitalização de mercado atual de Feedz é $ 16.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FEEDZ é 999.96M, com um fornecimento total de 999959738.5109816. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.12K.