Preço de Feed The People hoje

O preço ao vivo de Feed The People (FTP) hoje é $ 0, com uma variação de 1,43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FTP para USD é de $ 0 por FTP.

Feed The People ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 64 473, com um fornecimento em circulação de 999,78M FTP. Nas últimas 24 horas, FTP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,01172217, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FTP movimentou-se -1,19% na última hora e -20,02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Feed The People (FTP)

Capitalização de mercado $ 64,47K$ 64,47K $ 64,47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 64,47K$ 64,47K $ 64,47K Fornecimento Circulante 999,78M 999,78M 999,78M Fornecimento total 999 783 701,542806 999 783 701,542806 999 783 701,542806

A capitalização de mercado atual de Feed The People é $ 64,47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FTP é 999,78M, com um fornecimento total de 999783701.542806. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 64,47K.