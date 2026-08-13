Preço de Federated States of Gapla hoje

O preço ao vivo de Federated States of Gapla (GAPLA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GAPLA para USD é de $ 0 por GAPLA.

Federated States of Gapla ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,866.85, com um fornecimento em circulação de 998.78M GAPLA. Nas últimas 24 horas, GAPLA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00115452, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GAPLA movimentou-se -0.07% na última hora e -25.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Federated States of Gapla (GAPLA)

Capitalização de mercado $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K Fornecimento Circulante 998.78M 998.78M 998.78M Fornecimento total 998,781,065.0 998,781,065.0 998,781,065.0

A capitalização de mercado atual de Federated States of Gapla é $ 13.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GAPLA é 998.78M, com um fornecimento total de 998781065.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.87K.