O que é FARTHUB (FARTHUB)

Fart Hub ($FART) — Where Gas Meets Greatness Welcome to Fart Hub, the ultimate decentralized destination for degens who aren't afraid to let it rip. Here, flatulence isn't just funny — it's financial. $FART turns every toot into a triumph, powering a movement fueled by laughter, community, and the raw power of gas. 🔥 Why $FART? Sacred whoopee cushion culture Every puff is a performance Built on pure meme energy No utility, just vibes (and maybe some beans) Join the Fart Hub revolution — because in this economy, even your gas has value.

Recurso de FARTHUB (FARTHUB) Site oficial

Quanto valerá FARTHUB (FARTHUB) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em FARTHUB (FARTHUB) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para FARTHUB.

Tokenomics de FARTHUB (FARTHUB)

Compreender a tokenomics de FARTHUB (FARTHUB) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FARTHUB agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre FARTHUB (FARTHUB) Quanto vale hoje o FARTHUB (FARTHUB)? O preço ao vivo de FARTHUB em USD é 0.00000644 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FARTHUB para USD? $ 0.00000644 . Confira o O preço atual de FARTHUB para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de FARTHUB? A capitalização de mercado de FARTHUB é $ 6.44K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FARTHUB? O fornecimento circulante de FARTHUB é de 999.28M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FARTHUB? FARTHUB atingiu um preço máximo histórico de 0.00007734 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FARTHUB? FARTHUB atingiu um preço minímo histórico de 0.00000604 USD . Qual é o volume de negociação de FARTHUB? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FARTHUB é -- USD . FARTHUB vai subir ainda este ano? FARTHUB pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FARTHUB para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o FARTHUB (FARTHUB)