O preço ao vivo de FartcoinCRO hoje é 0.00001838 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PFFT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PFFT facilmente na MEXC agora.

Preço de FartcoinCRO (PFFT)

Preço em tempo real de 1 PFFT para USD

--
----
+4.80%1D
Gráfico de preço em tempo real de FartcoinCRO (PFFT)
Informações de preço de FartcoinCRO (PFFT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00001756
$ 0.00001756
Mínimo 24h
$ 0.00001875
$ 0.00001875
Máximo 24h

$ 0.00001756
$ 0.00001756

$ 0.00001875
$ 0.00001875

$ 0.00009092
$ 0.00009092

$ 0.00001309
$ 0.00001309

+0.23%

+4.64%

-32.03%

-32.03%

O preço em tempo real de FartcoinCRO (PFFT) é $0.00001838. Nas últimas 24 horas, PFFT foi negociado entre a mínima de $ 0.00001756 e a máxima de $ 0.00001875, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PFFT é $ 0.00009092, enquanto o mais baixo é $ 0.00001309.

Em termos de desempenho de curto prazo, PFFT variou +0.23% na última hora, +4.64% nas últimas 24 horas e -32.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de FartcoinCRO (PFFT)

$ 15.07K
$ 15.07K

--
----

$ 17.82K
$ 17.82K

819.92M
819.92M

970,000,000.0
970,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FartcoinCRO é $ 15.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PFFT é 819.92M, com um fornecimento total de 970000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.82K.

Histórico de preços de FartcoinCRO (PFFT) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de FartcoinCRO em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de FartcoinCRO em USD foi de $ -0.0000090306.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de FartcoinCRO em USD foi de $ -0.0000098630.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de FartcoinCRO em USD foi de $ -0.000033404780219850835.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+4.64%
30 dias$ -0.0000090306-49.13%
60 dias$ -0.0000098630-53.66%
90 dias$ -0.000033404780219850835-64.50%

O que é FartcoinCRO (PFFT)

Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!

Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.

Why Fartcoin CRO Reigns Supreme

🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.

Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨

Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de FartcoinCRO (PFFT)

Previsão de preço do FartcoinCRO (em USD)

Quanto valerá FartcoinCRO (PFFT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em FartcoinCRO (PFFT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para FartcoinCRO.

Confira a previsão de preço de FartcoinCRO agora!

PFFT para moedas locais

Tokenomics de FartcoinCRO (PFFT)

Compreender a tokenomics de FartcoinCRO (PFFT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PFFT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre FartcoinCRO (PFFT)

Quanto vale hoje o FartcoinCRO (PFFT)?
O preço ao vivo de PFFT em USD é 0.00001838 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PFFT para USD?
O preço atual de PFFT para USD é $ 0.00001838. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de FartcoinCRO?
A capitalização de mercado de PFFT é $ 15.07K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PFFT?
O fornecimento circulante de PFFT é de 819.92M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PFFT?
PFFT atingiu um preço máximo histórico de 0.00009092 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PFFT?
PFFT atingiu um preço minímo histórico de 0.00001309 USD.
Qual é o volume de negociação de PFFT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PFFT é -- USD.
PFFT vai subir ainda este ano?
PFFT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PFFT para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o FartcoinCRO (PFFT)

