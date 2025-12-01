Preço de fartcoin killer hoje

O preço ao vivo de fartcoin killer (BUTTPLUG) hoje é $ 0.00004197, com uma variação de 3.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUTTPLUG para USD é de $ 0.00004197 por BUTTPLUG.

fartcoin killer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,945, com um fornecimento em circulação de 999.41M BUTTPLUG. Nas últimas 24 horas, BUTTPLUG foi negociado entre $ 0.00004121 (mínimo) e $ 0.00004391 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00312277, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003178.

No desempenho de curto prazo, BUTTPLUG movimentou-se -0.19% na última hora e +0.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de fartcoin killer (BUTTPLUG)

Capitalização de mercado $ 41.95K$ 41.95K $ 41.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.95K$ 41.95K $ 41.95K Fornecimento Circulante 999.41M 999.41M 999.41M Fornecimento total 999,410,020.061474 999,410,020.061474 999,410,020.061474

A capitalização de mercado atual de fartcoin killer é $ 41.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUTTPLUG é 999.41M, com um fornecimento total de 999410020.061474. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.95K.