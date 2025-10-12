Informações de preço de FartCoin (FART) (USD)

Mínimo 24h $ 0.00208025
Máximo 24h $ 0.00229218
Máximo histórico $ 0.0192503
Menor preço $ 0.00059201
Variação de Preço (1h) +1.89%
Alteração de Preço (1D) -3.41%
Variação de Preço (7d) -19.47%

O preço em tempo real de FartCoin (FART) é $0.00220929. Nas últimas 24 horas, FART foi negociado entre a mínima de $ 0.00208025 e a máxima de $ 0.00229218, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FART é $ 0.0192503, enquanto o mais baixo é $ 0.00059201.

Em termos de desempenho de curto prazo, FART variou +1.89% na última hora, -3.41% nas últimas 24 horas e -19.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de FartCoin (FART)

Capitalização de mercado $ 153.27K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 153.27K
Fornecimento Circulante 69.42M
Fornecimento total 69,420,000.0

A capitalização de mercado atual de FartCoin é $ 153.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FART é 69.42M, com um fornecimento total de 69420000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 153.27K.