FartPig is a decentralized meme-based ecosystem built on the Solana blockchain. It combines entertainment and utility through a series of on-chain products including two NFT collections, a play-to-earn PvP game currently in development, and an upcoming web2-integrated clothing brand. The project operates with zero developer wallet, aiming to be entirely community-driven and transparent. In addition to continuous investment across the entire social media ecosystem, creating a omnichannel experience.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Fart Pig (FARTPIG) Quanto vale hoje o Fart Pig (FARTPIG)? O preço ao vivo de FARTPIG em USD é 0.0000052 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FARTPIG para USD? $ 0.0000052 . Confira o O preço atual de FARTPIG para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Fart Pig? A capitalização de mercado de FARTPIG é $ 5.20K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FARTPIG? O fornecimento circulante de FARTPIG é de 999.95M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FARTPIG? FARTPIG atingiu um preço máximo histórico de 0.00025735 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FARTPIG? FARTPIG atingiu um preço minímo histórico de 0.00000488 USD . Qual é o volume de negociação de FARTPIG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FARTPIG é -- USD . FARTPIG vai subir ainda este ano? FARTPIG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FARTPIG para uma análise mais detalhada.

