Preço de Family coin hoje

O preço ao vivo de Family coin (FAMILY) hoje é $ 0, com uma variação de 60.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FAMILY para USD é de $ 0 por FAMILY.

Family coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,539.71, com um fornecimento em circulação de 1.00B FAMILY. Nas últimas 24 horas, FAMILY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FAMILY movimentou-se +0.67% na última hora e +125.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Family coin (FAMILY)

Capitalização de mercado $ 18.54K$ 18.54K $ 18.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.54K$ 18.54K $ 18.54K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Family coin é $ 18.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FAMILY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.54K.