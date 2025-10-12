Informações de preço de faithcoin (FAITHCOIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -6.20% Variação de Preço (7d) -21.99% Variação de Preço (7d) -21.99%

O preço em tempo real de faithcoin (FAITHCOIN) é --. Nas últimas 24 horas, FAITHCOIN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FAITHCOIN é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FAITHCOIN variou -- na última hora, -6.20% nas últimas 24 horas e -21.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de faithcoin (FAITHCOIN)

Capitalização de mercado $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Fornecimento Circulante 945.89M 945.89M 945.89M Fornecimento total 945,894,582.298093 945,894,582.298093 945,894,582.298093

A capitalização de mercado atual de faithcoin é $ 5.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FAITHCOIN é 945.89M, com um fornecimento total de 945894582.298093. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.57K.